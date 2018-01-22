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(Görüntülü Haber) TSK'ya destek konvoyu

Ramazan ÇELİK HATAY, (DHA) Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, TSK birliklerine destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy oluşturdu

22 Ocak 2018 19:13

Ramazan ÇELİK HATAY, (DHA) Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, TSK birliklerine destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy oluşturdu. Antakya Hüseyin Özbuğday Ortaokulu önünde başlayan araç konvoyu ana güzergah olarak şehir merkezinde dolaştıktan sonra Reyhanlı istikametine yöneldi. Narlıca Hudut Taburu önünden geçen konvoy daha sonra şehir merkezine döndü. Konvoy oluşturulmadan önce TSK birliklerine destek amacıyla Fetih Suresi okunup dualar edildi. Konvoya polis ekipleri de eşlik etti.

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