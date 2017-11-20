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(Görüntülü Haber) Traktör devrildi: 1 ölü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Yakal hayatını kaybetti

20 Kasım 2017 12:24

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Yakal hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.30 sıralarında Pınarkent Mahallesi Kara Köprü mevkiinde meydana geldi. Kadir Yakal yönetimindeki 20 NC 740 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Yakal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yakal\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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