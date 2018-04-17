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(Görüntülü Haber) Tokat'ta 2 bin rakımlı yaylada, yürüyüş ve foto safari -2

Fatih YILMAZ/ALMUS (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Almus ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Yaylası'na doğa yürüyüşü ve foto safari etkinliği düzenlendi

17 Nisan 2018 21:29

Fatih YILMAZ/ALMUS (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Almus ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Yaylası\'na doğa yürüyüşü ve foto safari etkinliği düzenlendi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 



Almus Doğa Sporları Derneği (ADOS) ve Tokat Doğa ve Extrem Sporları Kulübü (TODEX) tarafından Tokat Almus bölgesinin en yüksek yaylası olan Dumanlı Yaylası\'nda doğa yürüyüşü ve foto safari etkinliği düzenlendi. Almus merkezden başlayarak Dumanlı Yaylası\'nda son bulan yürüyüş ve foto safariye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ADOS Başkanı Mehmet Mansur Aytaç, daha sağlıklı bir yaşam sunmak ve Almus turizmine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Tokat\'ın en yüksek yaylası olan Dumanlı yaylasına düzenledikleri doğa yürüyüşü ve foto safariye katılımdan oldukça mutlu olduklarını ifade eden Aytaç, \"Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur da düzenlediğimiz etkinliğimize yaklaşık 150-200 kişilik bir grup katıldı. Zor  bir parkur olmasına rağmen herkes bu eşsiz güzellikleri görmek için bu turu istekle tamamladı. İlerleyen zamanlar da yapacağımız bisiklet turları, doğa yürüyüşleri ile çevre illerden doğada kamp yapmak isteyenler var. Onlarla birlikte çadır kampı ve karavan kampı düzenlemeyi düşünüyoruz\" dedi.



14-15 Temmuzda da Almus\'ta yapılacak kano yarışlarında da yer alacaklarını belirten Aytaç, Tokat turizmi ve Almus\'un güzelliklerini tanıtmak için yarışmaya herkesi beklediklerini söyledi.

 

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