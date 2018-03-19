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(Görüntülü Haber) Sakarya'da çete operasyonu: 16 gözaltı

TEFECİLİK İDDİASIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı örgüt kurup tefecilik' yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi

19 Mart 2018 22:45

TEFECİLİK İDDİASIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında \'silahlı örgüt kurup tefecilik\' yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı şehir merkezi ve Sapanca\'da şüphelilerin tepbit edilen adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. \'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, silahla yaralama, yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, darp ve tehdit\' suçlarından aranan 16 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 123 adet mermi, 200 adet senet, alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 adet ajanda, başkalarına ait 5 kredi kartı ve 5.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32) ve Ö.Ö.(30) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu devam eden 6 kişi ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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