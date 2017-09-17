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(Görüntülü Haber) Paramotor ile stadyumda şov yaptı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2

17 Eylül 2017 00:47

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor ile Karşıyaka arasında oynanan maçın ardından saha ilginç görüntülere sahne oldu. Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi paramator ile Bandırma ve Karşıyaka taraftarına görsel şölen yaşattı.

Bandırmaspor’un 1-0 kazandığı maçın bitiş düdüğünün ardından Arif Kemal Buhara, paramotorla takımların bayraklarının yanı sıra Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile stadın semalarında belirdi. Posterleri gökyüzünde gören taraftarlar, pilotu İzmir Marşı ve \'Mustafa Kemal’in askerleriyiz\' sloganları ile karşıladı.  

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