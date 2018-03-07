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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta tabutlu eylem

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları tarafından, belediyenin caddelerde yaptığı peyzaj uygulamalarının esnafı zor durumda bıraktığı iddiasıyla tabutlu eylem yapıldı

07 Mart 2018 20:40

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları tarafından, belediyenin caddelerde yaptığı peyzaj uygulamalarının esnafı zor durumda bıraktığı iddiasıyla tabutlu eylem yapıldı. AK Parti Manavgat Gençlik Kolları, Manavgat Fevzi Paşa ve Atatürk caddelerinin kesiştiği noktada eylem yaptı. Grup, getirdikleri boş tabut önünde basın açıklaması yaparken, temsili imam kıyafeti giyen bir kişi de kendilerine eşlik etti. Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, Manavgat Belediyesi\'nin Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde yaptığı projeye vatandaşın ve esnafın onay vermediğini söyledi. Göktaş, \"Nitekim hayata geçen proje sonrasında belediyenin ön göremediği, vatandaşın öngördüğü sıkıntılar bir bir yaşanmaya başlanmıştır. Uygulanan proje sonrasında dükkanlar bir bir boşalmaya başlamış şu an 100\'e yakın dükkan devren veya kiralıktır. Caddede alışveriş yapmak isteyen vatandaş park sıkıntısından dolayı başka lokasyonları tercih etmektedir. Ticaretin temel taşlarından olan toptancı ve tedarikçi firmaların araçları bu caddelere girememekte esnafın mal temini zorlaşmaktadır. Vatandaş caddelerde bulunan nöbetçi eczanelerden araçlarını park edip ilaçlarını aşlamaz durumdadır. Bu bölgede yaşayanlar evlerini taşımakta dahi zorlanırken araçlarını başka yerlere park etmek zorunda kaldıkları için acil bir durumda büyük sıkıntılar yaşamaktadır\" dedi. Projenin hayata geçirmesinin ardından her iki caddede de ticari hayatın bittiğini savunan Göktaş, \"Bu gördüğünüz kara tabut da bu caddelerin sembolik tabutudur. Hepimizin başı sağ olsun. Bu yanlıştan dönmek çok zor değildir. Kısa zamanda dönülebilir istenirse. Belediyeyi bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

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