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(Görüntülü Haber) Kayseri’de Kudüs eylemi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 24 sivil toplum kuruluşu öğle namazı ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelerek, kar altında Kudüs eylemi yaptı

06 Aralık 2017 21:27

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 24 sivil toplum kuruluşu öğle namazı ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelerek, kar altında Kudüs eylemi yaptı.

Öğle namazı ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail’e Kudüs üzerinden tepki gösterdi. Kar altında yapılan tepki eyleminde kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\', \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\' pankartları ile zaman zaman tekbir getirdi ve \'Kudüs\'e selam direnişe devam\', \'Kayseri’den Kudüs’e direnişe bin selam\' diye sloganlar attı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörü Salih Kalkan, şöyle dedi:

\"Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir.\"

Kalkan, Beyaz Saray\'ın, \"Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacak” açıklamasına da tepki gösterdi.

Yapılan basın açıklaması ardından katılımcılar dua etti. ABD ve İsrail’e yönelik tepki ifadelerinin de yer aldığı duayı Mazlum-Der üyesi Sadi Özmen yaptırdı.
 

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