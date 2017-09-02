T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)  Kastamonu'da ikiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı

02 Eylül 2017 11:38

 

 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. İkiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kastamonu-Devrekani karayolunun Sarıyonca Köyü mevkisinde meydana geldi. Sarıyonca Köyü\'ndeki yakınlarını ziyaretten dönen Faik Yılmaz yönetimindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 SA 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Faik Yılmaz ile yanındaki Nejla ve Kadir Yılmaz yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILMAZKASTAMONU DHAKASTAMONUKazasaat 22Sarıyonca KöyüFaik YılmazPUKırcaoğluSAKazadaKadir YılmazKastamonu Devlet HastanesiKazadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24