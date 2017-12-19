(Görüntülü Haber) İslahiye'de ev yangını

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, bir evde meydana gelen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangın, sabaha karşı Cevdetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Temizlik işçisi olarak gece mesaisi yapan Mehmet Ertosun\'un eşi ve çocuklarının da bir yakınlarının ziyaretinde olduğu sırada evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm odaları saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.