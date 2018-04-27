(Görüntülü Haber) Evinde ölü bulundu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 2 gündür haber alınamayan Cahit Dağbaşı (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Çayırköy Mahallesi\'nde bir sitede oturan Cahit Dağbaşı\'ndan haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. Evin kapısının aralık olduğunu gören yakınları içeri girdiklerinde Cahit Dağbaşı\'nı yerde görünce jandarma ve 112 Acil\'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Cahit Dağbaşı\'nın öldüğünü belirledi. Bir fabrikadan emekli olduktan sonra kahvede çalışan Cahit Dağbaşı\'nın, bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.