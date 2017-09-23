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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de çete operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çek senet tahsilatı, gasp, yaralama ve tehdit olaylarına karıştıkları iddiasıyla 13 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor

23 Eylül 2017 15:20

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de çek senet tahsilatı, gasp, yaralama ve tehdit olaylarına karıştıkları iddiasıyla 13 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 17 dinamit lokumu, 4 tabanca, 5 tüfek, polis arması, cop ve göz yaşartıcı sprey ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suça azmettirmek, nitelikli gasp, kasten yaralama, çek-senet tahsilatı yapma ve tehdit olaylarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalandı, 3 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. CEPHANELİK GİBİ Gözaltına alınan 13 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 17 dinamit lokumu ve katran izoleli saniyeli fitil, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabancı, 1\'i pompalı olmak üzere 5 tüfek, 283 tabanca mermisi, 172 av tüfeği fişeği,13 kurusıkı tabanca fişeği, 57 senet, 2 çek,1 metal polis arması, 1 plastik cop, 1 göz yaşartıcı sprey,1 sustalı bıçak, 1 kasatura bıçak ve çeşitli not kağıtları, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiğini belirtti.

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