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(Görüntülü Haber) Bodrum'da Eylül bereketi

Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistlerin yerini İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistler aldı

10 Eylül 2017 18:33

Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın gözde turizm ilçesi Bodrum\'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistlerin yerini İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistler aldı. Bodrum plajlarında yabancı turistlerden adım atacak yer kalmazken renkli görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum\'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistin boşalttığı sahilleri, yabancı turistler doldurdu. İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilçeye tekrar hareket getirdi. Gümbet Plajı\'nı dolduruan turistler denizde yüzüp, su sporları yaptı, şezlonglara uzanıp, güneşlendi. Güneşli havanın tadını çıkartan turistler renkli görüntüler oluşturdu. Norveçli profesyonel tur rehberi 32 yaşındaki İnge Jurgensen \"Yaklaşık 8 yıldır Bodrum\'a turist getiriyoruz, Eylül ile Mayıs ayları ençok tercih edilen aylar oluyor. Hava bu aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Bodrum\'un doğası bir harika ayrıca ilçede alternatif turizm ile ilgili birçok olanak var. Ekim ayının sonuna kadar İskandinav ülkelerinden Bodrum\'a turist gelecek\" dedi. İlçedeki turistik tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70\'lerin üzerinde olduğu belirtildi.

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