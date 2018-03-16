(Görüntülü Haber) Bisikletçiler eylem yaptı

Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'de bisikletçiler, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı üzerindeki düzenleme nedeniyle bisiklet yolunun kapatılmasına ve bisikletle meydandaki alt geçitten geçilmesinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Bisikletliler, alt geçitten geçerek eylem yaptı. Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapılan ve kullanıma açılan alt geçidin ardından, kente kazandırılacak yeni meydan projesinin yapımı sürerken bisiklet yolu inşaat çalışması nedeniyle kapatıldı. Yol kapatılırken bisikletlilerin, yapımı süren meydandaki alt geçitten geçmelerinin de yasaklanması tepki topladı. Göztepe Vapur İskelesi\'nde buluşan 50 bisikletçi, 10 kilometre uzaklıktaki, kendilerine yasaklanan ve girişinde yayaların ve bisikletlerin giremeyeceğini belirten trafik işaretleri bulunan alt geçitten geçti. İnciraltı\'ndan Alsancak Limanı\'na kadar uzanan bisiklet yolunun meydan düzenlemesi nedeniyle Göztepe\'de kesintiye uğramasını eleştiren bisikletliler, mağdur olduklarını ifade etti. Grup adına konuşan bisiklet sürücüsü Tanzer Kantık, Bisiklet yolunun bulunmadığı karayollarında, sağ şeridin bisikletçilerin hakkı olduğu yasalarla sabit. Bu yapılan hukuksuzdur ve bisikletçileri mağdur etmektedir.\' dedi.