(Görüntülü Haber) Atlı polisler ilgi odağı

Selma KUNAR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini topluyor. Atlı polisler, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmiyor.



Antalya Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amir Vekili Başpolis memuru Nevzat Budak, 10 Nisan 2008 tarihinde faaliyete geçen grup amirliğinde 8 binici personel ve 9 atla görev yaptıklarını belirtti. Atların 5 ile 10 yaş arasında seçildikten sonra gerekli eğitimlerin verildiğini aktaran Budak, “Eğitimlerin ardından sokakta devriye hizmetlerimizi yapıyoruz. Görev alanlarımız genelde motorlu taşıtların girmediği park, bahçeler, spor müsabakaları, toplumsal olaylar, panayırlar ve benzeri yerler\" dedi.



VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ



Atlı polis grup amirliklerinin Antalya\'nın dışında Ankara, İzmir ve Erzurum\'da hizmet verdiğini kaydeden Budak, olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Budak, “İlk etapta atın üzerinde polis olduğunu anlamıyorlar. Biraz yaklaşınca \'Aa siz polis misiniz?\' diyorlar. Özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyoruz. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Biz de kırmıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın bu isteklerini yerine getiriyoruz\" diye konuştu.



EĞİTİM SAHASINDA DAVUL SESLERİ



Atları eğitim sahasında değişik seslere karşı da eğittiklerini belirten Budak, toplumsal olaylarda değişik seslerle karşılaştıkları için böyle bir eğitim verdiklerini söyledi. Nevzat Budak, “Bunlardan biri de davul. Atlarımızı eğitim sahamızda çalışma yaptırarak, toplumsal olaylarda karşılaşabilecekleri davul sesine hazırlıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLARINI ARKADAŞLARIMLA PAYLAŞACAĞIM



Konyaaltı sahilinde görev yapan atlı polisleri gören bir genç kız, “Çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımla paylaşmak için fotoğraflarını çektim. İnternete girerek hangi etkinlik için atla dolaştıklarını merak ettim, onu araştıracağım. Çok güzel bir görüntü\" dedi. Ailesiyle sahilde yürüyüş yapan Demet Şahiner Lazzari ise “Güzel bence. Sıcaklarda ne olur bilemem. İngiltere\'de de görmüştüm. Reklam amaçlı güzel görüntü oluyor turistler için\" diye konuştu. Lazzari, minik oğlu Deniz David\'in ata binmek istemesi üzerine onu polislerin yanına götürdü. Atlı polis memurları tarafından ata bindirilen Deniz David, poz vermeyi ihmal etmedi.



Atlı polis ekiplerine ilgi gösterenlerden biri de Gülser Şahiner idi. Şahiner, “İlk defa böyle bir gördüm çok güzel\" dedi.



