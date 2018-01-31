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(Görüntülü Haber) 200 yıllık gemi pusulası

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu'nun ofisinde, bulunan 200 yıllık antika gemi pusulası görenlerin dikkatini çekiyor

31 Ocak 2018 15:54

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu\'nun ofisinde, bulunan 200 yıllık antika gemi pusulası görenlerin dikkatini çekiyor. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu ofisini kaptan köşkü şeklinde dekore etti. Ofisin içinde bir çok antika gemi parçası bulunurken en dikkat çeken parçaların başında 200 yıllık antika gemi pusulası geliyor. Çalışır haldeki 200 yıllık gemi pusulası görenlerin ilgisini çekiyor. Pusulayı, 7 yıl önce 15 bin Dolar\'a İzmir\'den satın aldığını söyleyen Üçüncüoğlu, Şimdi pusulalar küçücük teknoloji gelişti. Bu pusulanın yüksekliği yaklaşık bir buçuk metre. Çok eski bir teknoloji ile bu pusula yapılmış. Pusulanın manyetik elektrik akımından etkilenmemesi için iki manyetik kutbu oluşturan toplar var. Bu toplama \'Kelvin\'in topları\' deniliyor. Çok özel bir pusula. İzmir\'de gemi sökümü yapıldığı için böyle antikaya meraklı olan kişiler bunu bilir. Çok eski olan yüz yıllık gemilerin sökümünde de meraklılarına haber verilir. Bende bu şekilde bir çok antika gemi parçası aldım. Bunun dışında antikacılardan da tarihi gemi parçaları satın aldım. Bu benim için bir merak, antika tutkusu çok farklı bir şeyö dedi.

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