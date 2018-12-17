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(Görüntülü) Güzelbahçe'de villa yangını 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bir villada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

17 Aralık 2018 02:46

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde bir villada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kahramandere Mahallesi\'nde Derya Ö.\'nün yaşadığı villada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, Derya Ö. kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların metrelerce yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede ederken, yangının diğer villalara sıçramaması için bölgeye Güzelbahçe Belediyesi\'ne ait arazözler de gönderildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, villada maddi hasar meydana geldi. 

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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