(Görüntülü) Gündüz sağlık müdürü, akşam doktor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık bir ay önce atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumda görevini yaparken akşam saatlerinde ise Şırnak Devlet Hastanesi\'nde hasta bakıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Nedim Uzun\'un 24 Ekim\'de görev yerinin değiştirilmesi ile yerine atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumda çalışırken, akşamları da Şırnak Devlet Hastanesi\'ne geçerek hasta bakıyor. 2015-2017 arasında Cizre ilçesindeki Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi\'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak\'ta daha önce yapılmayan mesane kanseri ameliyatı, ağızdan parça alma, idrar yolu ameliyatı, böbrek ve böbrek üstü tümör alma ameliyatı, bağırsaktan idrar torbası ve varikosel ameliyatı gibi operasyonları başarıyla gerçekleştirerek adından söz ettirdi. Hafta içi zamanın yetmediği durumlarda hafta sonları da hasta bakacağını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, \"Müdürlüklerimiz dışında, akşam saat 17.00-18.00\'den sonra, bakabildiğimiz maksimum düzeyde hastaya hizmet vermeye başlayacağız. Sadece poliklinik şeklinde olmayacak. Gün gelecek 6- 7 hastaya bakınca, 18.00-19.00\'dan sonra da belki 19.00 ile 22.00 arasında ameliyata geçeceğiz. Biz buraya gelince sadece gidip müdürlükte oturalım, müdürlüğün işini yapalım değil, bizim derdimiz vatandaşa hizmet ise bunu üroloji uzmanı olarak iki koldan yapacağız. Bizim bir vasfımız müdürlük kısmıdır. Müdürlük makamında vatandaşa hizmet edeceğiz. Bir de hasta bakma noktasında uyum sağlamaya çalışacağız. Hasta bakma için bir gün önceden hastalar organize edilecek. Biz geleceğiz burada hastalara bakacağız. Baktık vaktimiz yetmiyor, hafta sonları dahil olmak üzere ameliyat yapmamız gereken yerde ameliyatımızı yapıp, hastalarımızı mağdur etmeyecek şekilde hastalarımıza bakacağız\" dedi. Hastalar için verimli olmak adına günde 10 kişiye bakacağını anlatan Op. Dr. İsmail Başıbüyük, \"Günde 10 hasta bakacağım. Bu uygulama, göreve başladığımız ilk gün düşüncemdi. Ama ilk bir ay müdürlüğün bir dağınıklığı vardı, onu toparlamam gerekiyordu. Bu dağınıklığı toparladıktan sonra da planladık. Planımız şu şekilde; mesai saati her gün 10 hasta, hem hasta için verimli olabilecek bir süreye ayırabilmek. Hedefimiz 10 tane hastaya bakabilmek. Yapabilirsek de ameliyat şeklinde 7 ila 10 arası günde 2 tane ameliyat planımız var. Sadece haftanın 5 günü değil, biz buraya hizmet etmeye geldik. Bizim derdimiz saat kavramı, zaman kavramı değil, gecenin 1\'inde de aransa \'Bir ameliyat var\' dense, müdürlük başka bir şey ama hizmet noktasında ben bir üroloji uzmanıyım, gelip burada gecenin 1\'inde, 3\'ünde saat fark etmeksizin gelip ameliyatımı yaparım, hastama bakarım\" diye konuştu. Cizre\'de görev yaptığı sırada günde 130 hastaya baktığını anlatan İsmail Başıbüyük, \"Bunu yapmamızın nedeni doktor eksikliği değil, hasta fazlalığıdır. Ben Cizre Devlet Hastanesi\'nde çalışırken günde 130 hasta bakıyordum. Sabah 8\'de başlardım, akşam 7\'ye kadar hasta bakardım. Çok fazla hasta var. Bir hekime düşen hasta sayısı çok fazla. Benim hasta bakarak diğer hekimlerin üzerindeki yükü de hafifletmem gerekiyor. Yük hafifledikçe emin olun ki hastaya verilen hizmetin kalitesi de artacaktır\" dedi.