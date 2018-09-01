(Görüntülü) Göynük'te orman yangını

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.



Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları gören köylüler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmek için bölgeye Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Nallıhan, Çayırhan, Beypazarı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Geyve, Taraklı Orman İşletme Şefliklerine ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına ayrıca, İstanbul’dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.



Yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ^\"Yangının ikindi saatlerinde Çamlıca köyünün üst mevkiinde ziraat arazisinde çıktığından şüpheleniyoruz. Fakat failini henüz tespit edemedik. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yayılmış. Daha sonra ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterin de desteği ile kısa sürede söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek\" dedi.