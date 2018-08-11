(Görüntülü) Finiş çizgisinde evlilik teklifi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de düzenlenen koşuya katılan Alişan Kayabölen, kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde evlilik teklifi yaptı. Kayabölen\'in diz çökerek yüzüğü uzatmasıyla gözyaşlarını tutamayan Şahin, evlilik teklifini kabul etti. Türkiye\'nin 3 bin 500 metre üzerinde 3 zirve tırmanışıyla en yüksek irtifada gerçekleştirilen \'gökyüzü koşusu\' Aladağlar Sky Trail 4\'üncü kez start aldı. Niğde Aladağlar Milli Parkı Demirkazık Dağı\'nın zirvelerinde düzenlenen koşu, 45 kilometre ve 15 kilometre mücadelelerine sahne oldu. Demirkazık Kamp Eğitimi Merkezi önünden saat 04.30\'da başlayan koşuya, 13 ülkeden toplam 215 sporcu katıldı. Aladağlar Sky Trail Organizasyon Temsilcisi Aydın Ayhan Güney, \"Aladağlar Sky Trail yarışları özellikle Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada popüler yarışlar haline geldi. Biz de bu yarışı 4 yıl önce Türkiye\'de düşündüğümüzde, Aladağlar en çekici dağlardan birisiydi bu yarışlar için. Avrupa\'nın en zor ikinci yarışı Aladağlar\'da başladı. Dağın yapısı nedeniyle katılım sayısını 200-250 arasında kısıtlamak zorunda kalıyoruz. 13 ülkeden 213 yarışçımız var, 2 kategoride yarışıyorlar. Birisi 45 kilometrelik, diğeri ise yeni başlayanlar için 15 kilometrelik\" dedi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise \"Amacımız bu tür organizasyonların bu bölgemizde sayısını artırmak, geleneksel hale getirmek. Bölgemizi tanıtmak ve bölgemizin marka değerini artırmak\" diye konuştu. FİNİŞTE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI Yarışa katılan Alişan Kayabölen, kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde sürpriz yaptı. Kayabölen, 15 kilometrelik kategoride yarışan kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde evlenme teklifinde bulundu. Kayabölen\'in diz çökerek yüzüğü uzatmasıyla gözyaşlarını tutamayan Şahin evlilik teklifini kabul etti. Gizem Nur Şahin, \"Ben yarışmayı bitirmeyi hedeflemiştim. Şu an çok mutluyum\" dedi. Alişan Kayabölen ise \"İlk defa dağ koşusuna çıktı. Bitirince kendi çok mutlu olacaktı. Bizim için Demirkazık\'ın çok önemli bir yeri var. Daha da önemli olması için böyle bir sürpriz düşündüm\" diye konuştu.