(Görüntülü) Fatih'te gecekondu yangını

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Fatih\'te bir gecekonduda sabaha karşı yangın çıktı. Gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangından önce, itfaiye ekipleri araçların sokakta karşılıklı park etmesi nedeniyle ilerlemekte ve çalışmakta güçlük çekti.



Yangın, Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi\'nde sabah saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eski Sarayönü Sokak\'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuları evden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri dar sokaklara araçların karşılıklı park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye erleri alev alev yanan gecekonduya müdahale ederken, bazı mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Sağlık görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiyenin çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı yaşanmasını önledi. İtfaiye erleri yangını tamamen söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Uzman itfaiye erleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürürken, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattı.