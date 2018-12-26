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(Görüntülü) Evinden alıp ormanda öldürdüler

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı

26 Aralık 2018 01:09

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker\'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Çeviker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi\'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Ali Çeviker aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından evinden alındı. Araçla ormanlık alana götürülen Ali Çeviker, yerleşim alanına uzak olan bölgede 2 kişiyle tartışmaya başladı. M.E. (41) ve M.P. (36), iddiaya göre Ali Çeviker\'i darp etmeye başladı. Dakikalarca dövülen Ali Çeviker kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Çeviker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.E. ve M.P.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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