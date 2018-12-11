(Görüntülü) Engelli çift dünyaevine girdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta 5 yıl önce tanışıp birbirlerine âşık olan bedensel engelli Meryem Uğur (25) ve Hasan Baran (23) hayatlarını birleştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı. Şırnak\'ta 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağı kesilen Hasan Baran ve doğuştan yürüme engelli Meryem Uğur, 5 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Uğur ve Baran evlilik kararı aldı. Ekonomik durumu iyi olmayan çift, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Sabri Özcan\'dan yardım istedi. Hatice Atan ve Sabri Özcan, gençlere yardım için kolları sıvadı, çiftin oturacağı evin eşyasını aldı, düğünleri için hazırlık yaptı. Meryem Uğur ve Hasan Baran çifti için bugün bir otelin salonunda düğün yapıldı. Düğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu kıyarken, Vali Mehmet Aktaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Sabri Özcan da şahit oldu. Nikahtan sonra Vali Aktaş, yaptığı alkışlı oylama ile evlilik cüzdanını gelin Meryem Uğur\'a teslim etti. Nikahın ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekip, dans ederek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Damat Hasan Baran, evlenmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Bugünün duygusunu anlatamam, müthiş bir mutluluk var burada. Bize her türlü desteği sağlayan Hatice Atan ve Sabri Özcan ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun\" dedi. Gelin Meryem Uğur da hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade ederek, \"Bugün çok mutluyum. Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.