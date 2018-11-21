(Görüntülü) Dikkatsiz sürücüler kabusu oldu

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de hareket halindeki kamyonetin açılan kapağı, park halindeki bir otomobilin ön camına çarptı. Ön camları kırılan otomobilin sahibi Ender Tandoğan, yaşananların ilk olmadığını söyledi.



Yunus Emre Mahallesi\'nde yaşayan Ender Tandoğan\'ın son günlerde dikkatsiz sürücüler ile başı dertte. Geçtiğimiz günlerde aracını evinin önüne park eden Tandoğan, yarım saat sonra ön camının kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tandoğan, seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağının aracının ön camına çarptığını gördü.





TEK TESELLİMİZ ARACIN İÇİNDE KİMSENİN OLMAMASI



Araç sahibi Ender Tandoğan, yaşananların ilk defa yaşanmadığını belirterek, “Aracımı park ettikten sonra eve çıktım. Yarım saat sonra ise aracımın ön camının çatladığını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimde, bir ihmalsizlik olduğunu gördüm. İyi ki o an aracın içinde kimse yoktu. Aksi takdirde daha kötü sonuçlar olabilirdi. Tek tesellimiz bu\" dedi.





BİR İNSANA DA ÇARPABİLİRDİ



Mahalle sakinlerinden Tayfun Aslan ise benzer bir durumun kendisinin de yaşadığını dile getirerek, “Genelde mahallemizde sık sık bu durumlarla karşılaşıyoruz. Gerek araç hırsızlığı olsun, gerek ise dikkatsiz sürücülerden olsun başımıza sürekli gelen şeyler. Bazı insanları daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamyonetin açılan kapağı bir insana da çarpabilirdi\" diye konuştu.