(Görüntülü) Davutpaşa patlaması davası...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-DAVUTPAŞA\'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, avukatlar ve şikayetçiler sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, talebi reddetti.





\"SANIKLARIN DA BURADA HAZIR BULUNMALARINI İSTİYORUZ\"



Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3. duruşmada tutuksuz sanıklardan Rüstem Tekin hazır bulundu. Şikayetçi Avukatı Özlem Özkan mahkemeye sunduğu dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, \"Öncelikle burada hazır olmayan sanıklar yönünden duruşmalardan vareste (bağışık) tutulmalarına karar verilmediği halde hazır olmadıkları görülmüştür. Biz sunmuş olduğumuz dilekçemizi onların huzurunda açıklamak istiyoruz. Dolayısıyla onların hazır edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yıldır devam etmektedir. Şikayetçilerin, sanıkların huzurunda beyanlarını ve kendilerini ifade etmeleri gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. Başka bir şikayetçi avukatı



Nermin Kaplan da \"Saatlerdir biz mağdurlarla birlikte duruşma sıramızı bekledik. Sanıkların da burada hazır bulunmalarını istiyoruz. Ondan sonra beyanda bulunacağız\" ifadelerini kullandı. Söz alan diğer avukatlar da sanıkların duruşmada hazır olmasından sonra beyanda bulunacaklarını ifade etti.





\"BİZİM CANLARIMIZ TOPRAK ALTINDA\"



Şikayetçiler de sanıkların hazır olmasının ardından beyanda bulunacaklarını ifade etti. Yaşanan patlamada kızı Semra Bakkal\'ı kaybeden şikayetçi Nigar Bakkal, \"Bizim canlarımız toprak altında, onlar keyif yapıyorlar. Mahkemeyi kale almıyorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir\" dedi.





DURUŞMA OCAK AYINA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti de sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, şikayetçi avukatlarının talebini reddetti. Şikayetçi avukatlarına esas hakkındaki beyan ve iddialarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi.





ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Arzu Cesur davanın geldiği aşama hakkında bilgi vererek, \"Bugünkü duruşmada mahkemenin verdiği kararda direnmesini talep edeceğiz. Tüm sorumlular yargılanana kadar adalet aramaya, davalarımızı takip etmeye devam edeceğiz\" dedi.





DAVANIN GEÇMİŞİ



Davutpaşa\'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.



Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal\'ı 7\'şer yıl 6\'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna\'ya 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30\'ar bin 400\'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz\'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.





KARAR YARGITAY\'A TAŞINDI



Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay\'a taşındı.



Yargıtay 12. Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararlarını onadı. \"Taksirle öldürmeö suçundan para cezasına çarptırılan Servet Kırna, Şevket Yıldırım ve Hatice Küçük Akyüz\'ün suçlarının “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmakö suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verilmesi istendi.. “Taksirle öldürmekö suçundan 7\'şer yıl 6\'şar ay ceza verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun “görevi kötüye kullanmakö kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozulmuştu. Diğer 2 sanık için ise karar bozulmuştu.