(Görüntülü) Datça'da pansiyon yangını (2)

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, pansiyonda hasar meydana geldi. Dün gece, Eski Datça Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde, Özge Yenal\'a (32) ait pansiyonun giriş kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, otelin bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınarak söndürüldü. Tek katlı ve 15 odalı pansiyon kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri temsilcisi Barış Muştu, kendilerine ulaşan yangın ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, \"Pansiyonda girişi ve çatıda büyük bir yangın mevcuttu. İtfaiye ekipleri otelin ön ve arka tarafından alevlere müdahale etti. Bizde kendilerine yardımcı olduk. Otelde hasar meydana geldi. İçeride ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu\" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.