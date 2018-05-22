(Görüntülü) Datça'da kültürel hazine avı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - AVRUPA ülkelerinde yaşayanların, saklanan sihirli kutuları bulmak üzere yollara düştüğü, GPS tabanlı \'Geocaching\' oyunu, Muğla\'nın Datça ilçesinde kültürel hazine avına dönüştü. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce Avrupa Birliği (AB) Erasmus Programı kapsamında hazırlanan projeyle belli noktalara gizlenen \'Web tabanlı GPS etiketli kutular\', \'Geocaching\' oynayan meraklılar tarafından bulundu. Ülkenin unutulmaya yüz tutan meslekleri ve kültürel değerleri böylelikle tekrar keşfedildi. Datça\'ya, projeyi yerinde incelemek üzere Avusturya, Lihtenştayn, Portekiz, Bulgaristan ve Almanya\'dan gelen 10 kişilik ekip, ilçedeki etkinliği beğendi. Oyun; su ve yel değirmenleri, sepet örme, közde Türk kahvesi, soğuk sıkım zeytinyağcılık, ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı gibi erbapları giderek azalan mesleklerin halen uygulandığı 30 ayrı noktaya yerleştirilen sihirli kutuların avına çıkılmasıyla başladı. Kültür hazinesi avına çıkan 20 kişilik ekip, ellerindeki cep telefonlarını kullanarak, Datça Limanı\'ndaki Balıkçı Kooperatifi ve Közde Türk Kahvesi Limanı\'nı buldu. Buldukları kutuların içine isimlerini yazıp, yerine bırakan ekip, daha sonra Közde Türk Kahvesi Limanı\'nda yorgunluk attı. Közde Türk kahvesi yapmayı öğrenen ekipten Lihtenştayn uyruklu Geri Tsenova, ocağın başına geçip, kahve pişirdi. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Proje Koordinatörü öğretmen Halil İbrahim Gül, \'Geocaching\' oyununun, ilk kez kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kullanıldığını söyledi. Datça\'da geliştirilen projenin, Avrupa ülkelerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Gül, \"Uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu amaçla 5 ülkeden 2\'şer kişi olmak üzere 10 kişilik bir ekip ilçemize gelerek, yerinde incelemelerde bulundu. Bulunan kutular, konuklarımız tarafından işaretlenerek, yeniden yerlerine konuldu. Yapılan keşifler, internet üzerinde paylaşılarak, yeni konuklar için iz bırakıldı\" dedi. GEOCACHİNG NEDİR? \'Geocaching\', oyuna dahil olan herkesin GPS (Global Positioning System) kullanarak paylaşılan ipuçlarını takip etmesi, bilmeceleri çözmesi ve bu sürecin sonunda \'Geocache\' ya da \'cache\' isimli hazineye ulaşması olarak bilinen, zaman ve mekan sınırı olmayan açık hava oyunudur. Hazineler, diğer oyuncular tarafından saklanmakta ve hazinenin koordinatları çoğu zaman bilmecelerle birlikte sisteme eklenmektedir. Oyunun çoğunluğu yürüyüş üzerine kurulu olsa da tırmanış ve dalış gibi daha pek çok farklı doğa sporuyla da zenginleştirilebilmektedir.