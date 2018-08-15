(Görüntülü) Burdur'da yangınlar korkuttu

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'da, iki binada çıkan yangınlar korkuya neden oldu. Burdur\'daki ilk yangın Cemil Mahallesi Ağıl Caddesi\'nde iki katlı evde baca temizliği sırasında çıktı. Çatıya sıçrayan yangına Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çabasına rağmen binanın çatısı tamamen yandı. Aynı mahalledeki Fidanlık Caddesi\'nde ise bir evin müştemilatında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Ev sahibi Menderes Çalışkan Ben işteydim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Elektrik aksamında arıza nedeniyle olabilir. Eşyaların tamamı yandı dedi.