(Görüntülü) Bu görüntüler pes dedirtti

Ramazan SARICI/ORTA,(ÇANKIRI), (DHA) - ÇANKIRI\'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında seyir halinde bir aracın arka tarafına bağlı şekilde bir kişinin taşındığı görüntüleri bu kadarına da pes dedirtirken, görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Seyir halinde bir aracın arkasına bağlanarak taşınan kadın, arkadan gelen bir araç içinden telefonla görüntülendi. Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın, bir süre sonra başını hareket ettiriyor. Araca bağlı kadın bu halde kilometrelerce nerden nereye gittiği ise belirlenemedi.