(Görüntülü) Bingöl'de üniversiteli gençler, çöp topladı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de, üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü, farkındalık oluşturmak için Muş karayolundaki konar göçerlerin kullandığı arazideki çöpleri topladı.



Tamamı gönüllülerden oluşan öğrenciler, Bingöl-Muş karayolu Kervansaray mevkinde, yaz aylarında göçerlerin kullandıkları arazide temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup ile düzenlendi.



DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ



SİYAM-DER Gençlik Sağlığı Direktörü Pelin Dayan, arazide göçerlerin bıraktıkları çöpleri temizlediklerini belirterek, \"TEMA ve Gençlik Merkezi ile beraber çevre temizliğine geldik. Arkadaşlarımızla birlikte burada konar göçerlerin yaşadıklarında bıraktıkları çöp ve eşyaları topluyoruz\" dedi.



Gençlik Merkezi’nde gençlik lideri olarak çalışan Vedat Ağar da, temiz bir çevre için bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, \"Dünya Gönüllüler Günü faaliyetleri kapsamında gönüllü gençlerimizle beraber bugün, daha yaşanılabilir ve temiz bir dünya için bu etkinliği düzenledik. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



SİYAM-DER Gençlik ve Çevre Çalışma Gurubu Direktörü Ece Bulut ise, çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Bu etkinlikte ayrıca direktörlüğümün ‘Let’s Do İt’ (Haydi Yapalım) hareketi için de çalışmalarda bulunuyoruz. Let’s Do İt, birçok ülke tarafından gerçekleştirilmiş ve olumlu tepkiler almış bir harekettir. Biz de bu olumlu tepkileri Bingöl’de almak amaçlı yaptık. Diğer kurumlarla beraber çevre bilincini oluşturmaya yönelik gönüllü gençlerimiz ile farkındalık oluşturmak amaçlı buradayız. Umarım başarılı oluruz.\"



Temizlik çalışmasının ardından gönüllüler, topladığı çöpleri şehir çöplüğüne götürülmesi için belediyeye ait çöp kamyonuna yükledi.