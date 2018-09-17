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(Görüntülü) Başkan, gönüllülerle çöp topladı

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın Belen İlçe Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Kıcı mahallesindeki piknik alanında vatandaşlarla birlikte çöp topladı

17 Eylül 2018 20:23

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY\'ın Belen İlçe Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Kıcı mahallesindeki piknik alanında vatandaşlarla birlikte çöp topladı. 200 gönüllü ile birlikte temizlik yapan Vurucu, Dünya Temizlik Günü\'nde farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Vurucu, Bilinçli nesiller yetiştirmenin önemini burada bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan küçüklerimizde bugün bizimle çöp toplayacak ve belki de kendinden büyüklere örnek olacaklardır. Umuyorum ki bugün bu büyük çaplı temizlikten sonra bu güzel dinlenme alanı bir daha bu duruma gelmez dedi.

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