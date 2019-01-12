(Görüntülü) Başkale'de 4 metre karla zorlu mücadele

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde günlerce devam eden kar yağışının durmasının ardından ekipler yol açma çalışmalarına başlandı. Ancak metrelerce yükseklikte karın bulunduğu bölgelerde karla mücadele ekipleri zor anlar yaşadı. Van merkeze yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde çarşamba günü başlayan kar yağışı cuma günü akşam saatlerine kadar sürdü. Yoğun kar, İran sınırındaki 11 mahallenin yolunu ulaşıma kapatırken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Kar yağışının durmasının ardandan da Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı\'nın Başkale Şubesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başlandı. En yoğun çalışma ise kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde sürdürülüyor. Metrelerce karın temizlenmesinden sonra oluşan kar tünelleri ise oldukça ilgin görüntüler oluşturdu.