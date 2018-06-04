(Görüntülü) Ardahan'da dolu yağışı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Ardahan\'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof karayolu üzerindeki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı, dolu yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Vatandaşlar yüksek kesimlere sık sık dolu yağdığını ancak böylesini ilk kez gördüklerini söyledi. Sürücüler, dolu yağışı nedeniyle karayolunda ilerlerken zorluk çekti. Sürücüler, \"Dolu değil de kar gibi. Her yer bembeyaz\" dedi.