(Görüntülü) Almanya'da Balıkesir rüzgarı

Temel Elcivan / Duisburg, 30 Eylül (DHA) - Almanya\'dan yaşayan Balıkesirliler, Almanya Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-DER) Duisburg kentinde düzenlediği Balıkesir\'in düşman işgalinden kuruluşunun 96’ncı yıl kutlama programında bir araya geldi.



Duisburg kentinde faaliyet gösteren BAL-DER\'in 13’üncü kez düzenlediği 6 Eylül Balıkesir\'in Kurtuluş Günü Programı\'na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Prof.Dr. Ali Duymaz, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı Ali İnceören, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve farklı kentlerden çok sayıda Balıkesirli katıldı.





“Daha fazla destek bekliyoruz”





Programın açış konuşmasını yapan BAL-DER Başkanı Kemal Kanıkurumaz, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Bizler bugün burada, Balıkesir\'in düşman işgalinden kuruluşunun 96’ncı yıl kutlaması için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin de bildiği gibi, 1920’de Yunan işgaline uğrayan güzel ilimiz Balıkesir\'imizin, kuvai milliye hareketi sayesinde 6 Eylül 1922’de yeniden hürriyetine kavuşmuştur.



“Bu tarihi hareket, birlik ve beraberlikle zafere ulaşmış ve 96 yıl sonra bizlerin burada olmasına vesile olmuştur. Yarım asır önce Almanya\'ya gelen Balıkesirliler, kurtuluş yıllarında olduğu gibi Almanya\'da da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamış oldukları topluma katkı sağlayarak, kültürleriyle renk katmaktadır. Amacımız bu değerleri, gelecek nesillere de aktarmaktır. Bunun içinde üyelerimizin, daha fazla desteğine ihtiyacımız var.“





“21’inci ilçemiz oldunuz”





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, konuşmasında şunları söyledi:



“Binlerce kilometre uzakta Balıkesirli hemşehri ruhunu yaşatmak ve diri tutmak için dernek kurdunuz ve dernek çatısı altında bir araya geliyorsunuz. Dernek üyelerini artırmalısınız, asla da parçalanıp bölünmemeniz lazım, başka dernek altında çoğalarak bölünmemeliyiz. Tek dernek çatısı altında güçlerimizi birleştirerek yolumuza devam etmeliyiz. Bölünme başlarsa, işin bereketi kaybolur. Biz, belediye başkanları olarak sizlerin arkasında, yanındayız, her faaliyetinizde yanınızdayız. Arkadaşların verdiği rakama göre, Almanya\'da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21’inci ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buralarda kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Bunun için tüm dernek görevlilerine teşekkür ediyorum.”



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, “Bizler bu kurtuluş programlarını Balıkesir\'de daima yapıyoruz, toprağından binlerce kilometreler uzakta ama gönlüyle, kalbiyle şehrinin ülkesinin yanında olan, siz güzel insanlarla beraber Balıkesir\'in kurtuluşunu birlikte kutlamaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum“ dedi.



Programa Balıkesir\'den davetli olarak katılan Prof.Dr. Ali Duymaz, Balikesir\'in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı.



Etkinliye Türkiye\'den katılan TRT Türk Hal Müziği sanatçısı Ali Çakar, hemşehrilerine konser verdi. Ali Çakar, başta Balıkesir yöresi olmak üzere seslendirdiği türkülerin ardından Koç Kardeşler Orkestrası eşliğinde konsere devam etti. (Fotoğraflı)



Görüntü dökümü:





Başkanların salona gelişi ve konuşmalarından bölümler



Zeybek ekiplerinin gösterisi



Ali Çakar sahnesinden bölümler



BALDER Başkanı Kemal Kanıkurumaz konuşması



