(Görüntülü) Alanya'da çalılık yangını

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü. Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü . Yerleşim yerlerine yakın olan yangın bölgedeki muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü.