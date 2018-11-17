(Görüntülü) Akdağ'da kartpostallık kar manzarası

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ\'a 3 gün önce yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Akdağ beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar da mevsimin ilk karında keyif yapmak için bölgeye akın etti. Nesrin Gürel, kar yağdığını duyar duymaz Akdağ\'a geldiklerini belirterek, \"Eşim ve oğlumla geldik. İyi ki de gelmişiz çok güzel bir manzara var. Tablo gibi bir kar görüntüsü oluşmuş. Kasım ayında kar yağdığı için çok mutlu olduk\" dedi. Yağan kar, Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ndeki işletmecileri de sevindirdi. Merkezde 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.