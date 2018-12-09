(Görüntülü) Akçakale'de yoğun sis

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde, etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akçakale\'de, sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Görüş uzaklığının düşmesiyle trafikteki sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Trafik polislerinin kaza yaşanmaması için önlem alarak sürücüleri uyardığı Akçakale\'de, etkili olan sisin yağmurla dağılması bekleniyor.