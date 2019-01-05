(Görüntülü) Adana'da kurtuluş coşkusu

Akif ÖZDEMİR ADANA, (DHA) Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Kutlama töreni, yağmur nedeniyle Adnan Menderes Spor Salonu\'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Adana\'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladığı mesajın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Hüseyin Sözlü, Atatürk\'e kurtuluş savaşının ilhamını veren ve Cumhuriyeti temellendiren Adana\'nın, 97\'nci yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşadığını kaydetti. ATATÜRK, 8 KEZ ADANA\'YA GELDİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Kurtuluş Savaşını kazanıldıktan sonra 1926 yılında Adana\'ya geldiğini ifade eden Başkan Sözlü, Kentin kendisine ilham veren şehir olduğunu, yiğit insanların kendisini cesaretlendirdiğini ifade etmiş ve \'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana\'da vücut bulmuştur\' diyerek Adana\'yı onurlandırmıştır, ecdadımızı şereflendirmiştir. Atatürk, Adana\'nın insanlarının yiğitliğini delikanlılığını çok sevmiştir. Adana\'da olmaktan hep mutlu olmuştur ve 8 kez Adana\'ya gelmiştir dedi. Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş\'a teslim etti. Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu.