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(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da, terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B

10 Ocak 2019 14:34

Adana\'da, terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.\'nin eşinin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak\'ta operasyon düzenlendi. Adana ve Manisa\'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖPDY\'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.\'nin eşi Canan B.\'nin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheli Canan B.\'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan \'ByLock\' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ\'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.
 

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