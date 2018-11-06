(Görüntülü) Adana'da down sendromlu 30 gence asker kınası

Adana\'da 30 down sendromlu gence asker kıyafetleri içinde özel bir kına gecesi düzenleyerek asker kınası yaktı. Ailelerinin katıldığı kına gecesinde engeli gençler, davul zurna eşliğinde eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı. Geçtiğimiz ay Yüreğir Belediyesi?nce hizmete açılan Hayme Ana Kına Konağı?nda düzenlenen etkinlik için engelli gençler asker kıyafetleri giydi. Çocuklarını askeri kıyafet içinde ilk kez gören aileler duygusal anlar yaşadı. Belediye ve \'\'Gönüllü Anneler\'\' platformunun işbirliği ile düzenlenen etkinlikte davullu zurnalı asker kınası ve uğurlaması yapıldı. Türküler ve ağıtlar eşliğinde ellerine kına yakılan gençler daha sonra, halay ve zeybek oynayarak gecede gönüllerince eğlendi.