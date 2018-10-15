(Görüntülü) 4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, taşeron bir firmadan 4 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri, şantiye önünde bir araya gelerek oturma eylemi yaptı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan, taşeron firmanın şantiyesinde çalışan işçiler, şantiyenin Ağustos ayında kapatıldığını ve 40 işçinin çıkışının verildiğini söyledi. İşçiler, paralarını almak için muhatap bulamadıklarını ifade etti. İşçilerden Vahdettin Ustabaşı, yırtık montununu göstererek, “Biz perişan haldeyiz. Benim 9 aylık çocuğum var bez alamıyorum. Evime ekmek alamıyorum. Bunlar da burada keyif sürüyorlar. Biz emekçiyiz. Emeğimizin peşindeyiz. Pislik de yapabilirdik. Buraları yakabilirdik. Ama yapmadık. İşe başlarken 2 ay maaş içerde, işten çıkınca 4 ay maaş içerde. Bizim okula giden çocuklarımız var. Birisi bizim sesimizi duysun\" diye konuştu. İşçiler, açıklamanın ardından şantiye önünden olaysız şekilde dağıldı.