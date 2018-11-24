(Görüntülü) -30 derecede gelen başarı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) Hava sıcaklığının -30 derecelere düştüğü Bayburt\'ta zor koşullarda çalışmalarını gerçekleştiren Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, mücadele ettiği TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta namağlup liderliğini sürdürüyor. Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sarıyer, 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Hekimoğlu Trabzon ile birlikte namağlup yoluna devam eden üç takımdan biri olan 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekibi Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, hava sıcaklığının -30 derecelere düştüğü Bayburt\'ta zor koşullara rağmen başarısını sürdürüyor. Şampiyonluk şarkılarının erkenden seslendirilmeye başlandığı Bayburt\'ta hava koşullarına ayak uyduran futbolcuları, taraftarları da gerek deplasman gerek iç sahada oynanan maçlarda yalnız bırakmıyor, alınan galibiyetleri halay çekerek kutluyor. SOĞUK HAVA RAKİPLERİ ZORLUYOR Bayburt\'taki soğuk havaya alıştıklarını ve bunu takımın lehine çevirdiklerini belirten futbolcular, rakiplerinin Bayburt\'ta oynanan maçlarda zorlandıklarını söylediler. Futbolculardan Selçuk Kaban, soğuk havaya çabuk alıştıklarını belirterek, \"Sezon başı iyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra Bayburt\'a geldik. Burada hem rakımın yüksek olması, hem de havaların soğuk olmasına çabuk alıştık. Rakiplerimiz bu havada burada oynadığımız maçlarda zorlanıyor\" dedi. Emre Hasan Balcı ise, \"Taraftar biz daha iyi oynadıkça havaya giriyor. Havalar soğuk. İnşallah bu hafta Çorum maçını ilk yarıda çözeriz\" diye konuştu. İKİ HAFTADA SAHADA İKİ ANTRENMAN Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor teknik direktörü Ferruh Özgün ise soğuk havalar nedeniyle bu hafta sahada iki antrenman yapabildiklerini belirterek, \"Geçen hafta 40 santim kar yağdı ve hiç antrenman yapamadık. Bu hafta sahada sadece iki antrenman yapabildik. Bunlara rağmen son iki haftada 4 puan aldık. Kocaeli ve Cizre deplasmanları bizim için çok önemliydi. Şükürler olsun iki maçı mağlup olmadan tamamladık. İyi bir takımız, arkadaşlık çok iyi seviyede. Futbolda beraber hareket etmek çok önemli. Şuanda her şey iyi gidiyor ama bu hafta oynayacağımız Çorum maçı çok önemli. Bizim için 6 puanlık maç olabilir. İlk yarının bitmesine 4 maç var. Bu süreci de iyi atlatıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek inşallah herkesin özlemini duyduğu şampiyonluğu bu sene Bayburt\'a getiririz\" şeklinde konuştu. 3\'ÜNCÜ LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI Kalesinde gördüğü 5 golle 3\'üncü Ligde tüm gruplarda en az gol yiyen takım olan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor\'un başarılı kalecisi Alişan Şeker, takımda herkesin kendi görevini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, \"Her şeyden önce bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum. Takımda herkes kendi görevini yapmaya çalışıyor. Yani kaleci olarak ne kadar performans verirseniz verin takımınız eğer gerektiği şekilde oynamıyorsa golleri engellemek belli bir noktaya kadar. Şuana kadar takım halinde çok iyi savunma yaptığımız için bu da sonuçlara yansıdı ve o yüzden az gol yiyen namağlup takım olarak devam ediyoruz\" ifadelerini kullandı.