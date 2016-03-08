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Görme engellilerden e-YDS başvuru kılavuzuna dava

ÖSYM sitesinde e-YDS'nin uygulanmasında engelli/sağlık sorunu olan kişilerin e-YDS'ye başvurmaması gerektiği yazdığı belirtildi

08 Mart 2016 00:35

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, e-YDS başvuru kılavuzunun, engelli adayların sınava başvuru yapamayacağına ilişkin bölümlerinin iptali istemiyle dava açtı.

Radikal'in haberine göre, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, ÖSYM Başkanlığının Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) başvuru kılavuzunun, engelli adayların sınava başvuru yapamayacağına ilişkin bölümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dernekten yapılan açıklamada, ÖSYM sitesinde yayımlanan sınav başvuru kılavuzunda, e-YDS'nin uygulanmasında engelli/sağlık sorunu olan adaylarla ilgili bir düzenleme bulunmadığı, bu kişilerin kendileri için gerekli fiziki ortam sağlanıncaya kadar e-YDS'ye başvurmaması gerektiği, engellilerin yalnızca Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) katılabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Dernekçe, bu uygulamanın doğrudan engelli ayrımcılığı olduğu gerekçesiyle kılavuzun ilgili bölümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açıldığı belirtildi. 

Açıklamada, düzenlemenin, Anayasa, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve sınavların engelliler için uygun hale getirilmesi görevini ÖSYM'ye veren diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu öne sürüldü. 

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