Google'dan Gustav Klimt'a özel logo

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logo, 14 Temmuz 1862'de dünyaya gelen Gustav Klimt'in anısına hazırlandı.

Klimt, tablolarının yanı sıra duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleriyle de tanınıyor. Birincil resim konusu kadın bedeni olan Klimt, 1897'de bir grup sanatçıyla zamanın akademik sanat anlayışına karşı çıkan Viyana Sezession grubunu kurdu.

Klimt, aynı zamanda grubun ilk başkanı seçilirken, bu grupla kendi sergi sarayları ve Ver Sacrum (Kutsal Bahar) adındaki dergileri aracılığıyla art nouveau anlayışını Viyana'da yaymaya çalıştı.

Gustav Klimt, 1911'de ''Ölüm ve Yaşam'' adlı eseriyle Roma Dünya Fuarı'nda birincilik ödülü aldı. Tabloları kadar, duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleriyle de tanınan ve 6 Şubat 1918'de Avusturya'da hayatını kaybeden Klimt'in, önemli eserleri arasında ''Öpücük'', ''Adele Bloch-Bauer I'', ''Judith'' ve ''Holofernes'' yer alıyor.

Öte yandan, ''doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından bu yana Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanılıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.