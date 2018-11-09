Google'dan cinsel istismara karşı eylem planı

Teknoloji devi Google çalışanlarının, yöneticilerinin cinsel taciz olaylarındaki tutumunu protesto etmesi sonuç getirdi. İş bırakma eylemi sonrası harekete geçen üst yönetim, konuyla ilgili olarak bir "eylem planı" oluşturduğunu açıkladı.

Google CEO'su Sundar Pichai, oluşturulan plana göre, istismar vakalarının yaşandığı durumlarda soruşturmaların ve sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde paylaşılacağını belirtirken, mağdur duruma düşenlere ise psikolojik destek verileceğini ifade etti.

Pichai, "İleride bu tip kaygılarla ilgilenirken daha fazla şeffaflık sunacağız" ifadesini kullanırken, tüm çalışanların katılması zorunlu olan cinsel taciz eğitimlerinin kapsamının genişletileceğini ve güncelleneceğini söyledi.

Google'ın şirket haberlerini paylaştığı blogunda yayınlanan beş maddelik bildiride ayrıca ihtilafların çözümünde şikâyetçi kişilere, arabulucu mekanizmalarına dâhil olup olmama konusunda seçim şansı tanınacağı da belirtildi.

20 bin kişi iş bıraktı

Şirkete yönelik protestolar, New York Times gazetesinin, Android işletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıması sonrasında yapılmıştı.

20 bin civarında Google çalışanı 1 Kasım günü, aralarında Tokyo, Singapur, Londra ve Dublin'in de bulunduğu 50 kentte "Gerçek değişim için grev" adını taşıyan protestolar düzenlemişti.

Söz konusu haberde Rubin'in 2014 yılında şirketten ayrıldığı, ancak şirketin cinsel taciz iddialarını inandırıcı bulmasına rağmen Rubin'e 90 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Haber sonrası açıklama yapan Rubin ise taciz iddialarını reddetmişti.

Pichai, 30 Ekim günü çalışanlara gönderdiği e-postada şirketin geçmiş eylemleri nedeniyle özür dilemişti.

CEO açıklamasında son yıllarda şirkette birçok değişikliğe gittiklerini, "üst düzey pozisyonlarda bulunanların uygunsuz davranışlarına karşı daha sert bir tutum benimsemenin de bu değişiklikler arasında olduğunu" ifade etmişti.

Pichai ayrıca son iki yıl içinde cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanının işine son verildiğini açıklamış, işten çıkartılan 48 kişinin 13'ünün yönetici pozisyonunda olduğunu söylemişti.

DW,rtr/AP/ÇÖ,GA

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