Google'a rekor ceza; 4.3 milyar Euro

Avrupa Birliği (AB) Tekel Komisyonu, Amerikan teknoloji devi Google'a, Android mobil işletim sistemini, rakipleri aleyhine hakim durum tesis etmek için kullandığı gerekçesiyle 4.34 milyar Euro (5 milyar dolar) ceza verdiğini düzenlenen basın toplantısında açıkladı. AB'nin Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, karardan önce Bloomberg News'e verdiği röportajda, ABD teknoloji devine 4.3 milyar Euro ceza kesileceğini duyurmuştu.

Vestager, düzenlediği basın toplantısında, Google'ın Android işletim sistemli telefonların arama motoru olarak Google Chrome tarayıcısını önceden yüklemesini, pazardaki baskın konumunu kötüye kullanarak rakiplerinin rekabet etme fırsatını engellediğini aktarmıştı. Komisyon hazırladığı raporda, Google Arama ve Chrome'un AB’de satılan cihazların "önemli çoğunluğu"nda önceden kurulmuş olduğunu belirtmişti.

AB Komisyonu'nun verdiği en büyük ceza

Yeni para cezası, AB'nin 2017'de alışveriş karşılaştırma hizmeti yüzünden Google'a verdiği 2.4 milyar avroluk cezayı geçerek AB kurallarını ihlal eden bir şirkete bugüne kadar verilen en yüksek para cezası oldu.

Uzun zamandır beklenen karar, Başkan Donald Trump'un Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına gümrük vergisi koyma kararından ötürü, bir transatlantik ticaret savaşının korkusu olarak ortaya çıkıyor.

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Google'dan yanıt geldi

Google tarafından karar sonrası açıklama yayınlarak "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz" denildi.