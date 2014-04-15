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Yaşam
Deutsche Welle

Google, gökten internet sunacak

Teknolojik gelişmelere rağmen yüz milyonlarca kişi hâlâ internetten yoksun. Google, yerden kilometrelerce yükseklikte kurduğu altyapıyla kablosuz erişim imkânı sunacak.

15 Nisan 2014 14:50

Google, insansız hava aracı üreten Titan Aerospace'i satın aldı. Google'ın, internetten yoksun kırsal ve ücra kesimlere kablosuz erişim hizmeti sağlamak amacıyla yeni şirketi bünyesine kattığı belirtiliyor. Google sözcüsü, "Ücra kesimlerde milyonlarca kullanıcıya ulaşabileceğiz" dedi. Google sözcüsü, aracın doğal felaketlerde ve çevre araştırmalarında da yardımcı olabileceğini söyledi.

Google'ın operasyon karşılığında ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı. Merkezi ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde bulunan Titan Aerospace şirketi 20 personele sahip. Medyaya yansıyan haberlere göre şirketle Facebook da ilgileniyordu. CNBC, pazarlıkların 60 milyon dolar civarında olduğunu duyurmuştu. Facebook yönetimi Titan Aerospace ile pazarlığa son vererek geçen ay sonunda, aynı alanda faaliyet gösteren İngiltere merkezli Ascenta'yı 20 milyon dolara bünyesine katmayı tercih etmişti.

Uydudan daha ucuz

Titan Aerospace'in ürettiği güneş enerjisiyle çalışan insansız hava araçlarının 2015 yılında piyasalarda satışına başlanması bekleniyor. Aracın kanat açıklığı 50 metre, yani bir Boeing 777'den biraz daha kısa. 20 kilometre yüksekliğe çıkabilen aracın kesintisiz 5 yıl boyunca görev yapabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre araç iletişim amaçlı uydularla benzer işlevlere sahip olmasına rağmen çok daha ucuza mal oluyor.

Google, daha önce de Loon adını verdiği bir projeyle ücra yerleşim yerlerine kablosuz erişim hizmeti vermeye başlamıştı. "Loon Projesi"nde yerden 30 kilometre yüksekliğe çıkan balonlar, özel antenler aracılığıyla kablosuz erişim sağlıyor. Google'ın insansız hava araçlarından enerji alanında da yararlanılması bekleniyor. Google, geçen yıl uçan rüzgâr türbinleri geliştiren Makani şirketini satın almıştı. Uzmanlar ayrıca yeni araçlardan harita hizmetinin (Maps) daha da geliştirilmesinde yararlanılmasını bekliyor.

Halen dünya nüfusunun yalnızca üçte biri internet erişimine sahip. Kullanıcı sayısının artması bilişim şirketleri açısından da önem taşıyor. Servis sağlayıcı şirketler yoksul ve ücra kesimlere altyapı götürmeye yüksek maliyetlerden ötürü yanaşmıyor. Google ve Facebook bu nedenle kendi altyapılarını kuruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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