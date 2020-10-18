Google'dan mırıldanarak şarkı bulma özelliği

Arama motoru Google tarafından yapılan açıklamaya göre, artık aklınıza takılan bir şarkıyı sadece mırıldanarak bulabileceksiniz.

Peki sistem nasıl işleyecek?

Mobil cihazınızdaki Google uygulamasını açarak, mikrofon simgesine tıkladıktan sonra “What’s this song? (Bu şarkı nedir?)” ya da “Search a song. (Bir şarkı ara.)” demeniz ilk adım için yeterli olacaktır.

Sonrasında, 10 – 15 saniye melodiyi mırıldağınızda istediğiniz şarkıyı bulabilirsiniz.

Melodiye göre size en olası seçenekler sunulacaktır. Ardından aradığınız şarkıya ya da klibe erişebilirsiniz.

Aynı zamanda şarkı sözlerine ve şarkının cover versiyonlarına da erişebilirsiniz.