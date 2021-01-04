Google çalışanları sendika kurdu

Teknoloji devi Google ve çatı şirketi Alphabet'in çalışanları, bir sendika kurduklarını duyurdu. Sendika, tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara açık olacak.

Büyük Amerikan internet şirketleri arasında nadir görülen bu sendika örgütlenmesi, ABD'deki en büyük iletişim ve medya sendikası olan CWA tarafından da destekleniyor. Alphabet İşçileri Sendikası'na üye olan işçiler, CWA'nın da üyesi olacak.

Google program yöneticisi Nicki Anselmo, "Bu sendika, Google çalışanlarının yıllarca süren cesur örgütlenmesine dayanıyor" dedi.