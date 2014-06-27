Google Avrupalıları ‘unutmaya’ başladı

Avrupa Adalet Divanı'nın kararı doğrultusunda mayıs ayında, isteyen Avrupalıların internette kendileri hakkındaki verileri sildirme hakkı tanınacağını açıklayan Google, o dönemden beri binlerce talep aldığını bildirdi.

Google çalışanlarının her talebi, kararla ilgili kriterle uyup uymadığını tespit etmek için tek tek inceleyeceği belirtildi.

AFP haber ajansının sorularını yanıtlayan Google temsilcisi, “Bu hafta aldığımız silme talepleri konusunda harekete geçmeye başlıyoruz” dedi. Her talebin tek tek incelenmesi gerektiğini belirten temsilci, “Kuyruğun sonuna gelebilmek için mümkün

olduğunca hızlı çalışıyoruz “dedi.

Unutulma hakkı ve bilme hakkı

Google, özgür bilgi ve bireylerin kişisel hakları arasındaki dengeyi korumak için bir danışma kurulu oluşturdu. Kurulda, eski yönetici Eric Schmidt, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Oxford İnternet Enstitüsü etik profesörü Luciano Floridi, Leuven

Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı Peggy Valcke, eski İspanya veri koruma direktörü Jose Luis Pinar ve BM özgür ifade birimi özel temsilcisi Frank La Rue yer alıyor.

Bir Google sözcüsü, "Mahkeme kararı, Google'ın bir bireyin unutulma hakkı ile kamunun bilme hakkı arasında zorlu bir seçim yapmasını gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Google, mayıs ayındaki açıklamasında uygulamanın, AB Adalet Divanı'nın kararı doğrultusunda yalnızca 32 Avrupa ülkesini kapsadığını, herhangi bir ülkenin dışlanması gibi bir yaklaşımın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtmişti.

Bu ülkeleri de 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç, Lichtenstein, İzlanda ve İsviçre oluşturuyor.