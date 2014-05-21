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Yaşam
Deutsche Welle

Google, Apple'ı tahtından indirdi

Yenilikçi ürünleri, bilişim şirketi Google'ı dünyanın en değerli markası haline getirdi.

21 Mayıs 2014 20:19


Millward Brown piyasa araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan 'En değerli 100 global marka' listesinde Google Apple'ı geçerek ilk sıraya yerleşti.

Google tarafından geliştirilen akıllı gözlük 'Google Glass' ve mobil işletim sistemi Android, Google'ın marka değerini artıran yenilikçi ürünler arasında sayıldı.

Apple 3 yıldır listenin liderliğini yapıyordu. IBM üçüncü sırayı korurken, Microsoft 7'den 4'üncülüğe yükseldi. McDonalds ve Coca-Cola listede daha sonra gelen şirketler oldu. Amazon, 10'uncu sırada yer alarak ilk kez "ilk 10"a girmeyi başardı. İlk 10'daki markaların ABD merkezli olması dikkat çekti.

Marka araştırmasını hazırlayanlar, işletme başarısının yanı sıra markanın müşteriler nezdindeki duygusal bağının da dikkate alındığına dikkat çekti. Geçen yılın listesine kıyasla en önemli değişiklik teknoloji şirketlerince kaydedildi. Çin merkezli Tencent 14'üncülüğe yükselirken, Facebook da 21'inci sırada yer aldı.

En değerli 100 marka listesinde aralarında toplam 7 Alman şirketi yer aldı: SAP (19), Deutsche Telekom (27), BMW (32), Mercedes-Benz (42), Siemens (59), DHL (73), Aldi (100).

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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